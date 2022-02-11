Kızılay alım yapılacağını duyurdu! KPSS şartı yok! İş arayan hemşirelere müjde! İşte şartları...

İş arayan hemşireleri ilgilendiriyor. Kızılay'dan güzel haber geldi. 2022 yılında başvuruları başlayan Kızılay, bünyesine hemşire alımı yapacaklarını duyurdu. Başvuru yapan adaylardan KPSS şartı istenmiyor. Kadın ve erkek tüm adaylar başvuru yapabilir. Peki Kızılay hemşire başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? 2022 Kızılay hemşire alımı başvuru şartları neler? İşte yanıtları...