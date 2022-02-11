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    • Memurlar
    • 11.02.2022 11:13
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    • 11.02.2022 11:13
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    Işık Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Işık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Işık Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Işık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyesinin mimarlık bölümünde görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Işık Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    BAŞVURU EVRAKLARI
    - İmzalı başvuru dilekçesi (ıslak veya e-imza)
    - YÖK formatlı özgeçmiş ve sınıflandırılmış yayın listesi,
    - Onaylı lisans / lisansüstü diploma kopyaları (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora-Sanatta Yeterlilik; Doçentlik ve Profesörlük için Doçentlik Belgesi)
    - Diplomalar yurtdışından alınmış ise YÖK-ÜAK denklik belgeleri,
    - Bilimsel faaliyetler, makaleler, bildiriler, yayınlara yapılan atıflar, yönetilen projeler, alınan ödüller, patentler, sergiler gibi faaliyetleri içeren dosya,
    - Bildiği yabancı diller ve varsa geçerlilik belgeleri (İngilizce programlara başvuranların, İngilizce ders verme yeterliliğini nasıl sağladıklarına dair belgeler)
    - Işık Üniversitesi web sayfasında yer alan "Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doldurulmuş EK-1 puan tablosu" (Puanlamaya esas bütün faaliyetler belgelenir.)

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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