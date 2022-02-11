Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet hafızlık tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? DİB atama sonuçları...

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklar.

Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklar.