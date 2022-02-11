Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerinini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı saate odaklandı. Peki, Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? Diyanet hafızlık tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? DİB atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...
DİYANET HAFIZLIK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yapılan açıklamada, 31 Ocak - 07 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları 11 Şubat'ta yani bugün açıklanacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 11 Şubat Cuma günü Diyanet'in sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.
Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecek.
Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;
- KPSS (DHBT) puanı yüksek olana,
- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,
- Doğum tarihi önce olana,
öncelik verilecek.
Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklar.
Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklar.