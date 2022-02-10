THY 1000 kadın kabin memuru alımı başvuruları uzatıldı mı, ne zaman son? 2022 THY 1000 personel alımı başvuru şartları neler?

THY 1000 KADIN KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Bu cuma sona erecek başvuruları pazartesi gününe kadar uzattık" dedi.

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı artırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı. Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre, 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.