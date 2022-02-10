İŞKUR’dan müjde! 4.250 ve 5.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alınacak! İşte İŞKUR paketleme işçisi ilanları

İŞKUR üzerinden yayınlanan bu ilanlar sonrasında pek çok vatandaş hangi şehirlerde paketleme personeli alımlarının olduğu, başvurularını nasıl yapacakları ve kaç personel alınacağı gibi detayları incelemeye başladı. İşte İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme personeli alımlarına dair olarak merak edilen bütün detaylar…
İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Buna göre adayların sağlaması gereken müracaat şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları amacıyla en az ilköğretim mezunu olma, alakalı yaş aralığında olma, grup işlevini gerçekleştirmesine uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, alakalı il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle eş güdümlü vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi çoğu değişik koşulu sağlamaları istenebilmektedir.
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İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893 adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.