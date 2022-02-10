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    • Memurlar
    • 10.02.2022 14:02
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    • 10.02.2022 14:03
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    İŞKUR’dan müjde! 4.250 ve 5.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alınacak! İşte İŞKUR paketleme işçisi ilanları

    En az ilkokul mezunu müracaat yapanlar hemen paketleme işçisi alınacak. Ortalama olarak 4.250 ila 5 bin TL maaş ile paketleme personel alım müracaatları başladı. Yayına alınan son ilanlardan bir tanesi de onlarca paketleme personel alım yapılacak olduğuna dair oluşturulan açıklamalar üstüne oluyor. Alım amacıyla lüzumlu şartları yerine getiren vatandaşlar amacıyla müracaat ekranı açıldı. çoğu değişik sektörde çoğu değişik kadroda istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra fazlalıkla özel sektöre yönelik oluşturulan alım ilanlarında paketleme işçisi ön plana çıkmaktadır.

    takvim.com.tr
    4.250 ve 5.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alınacak

    İŞKUR üzerinden yayınlanan bu ilanlar sonrasında pek çok vatandaş hangi şehirlerde paketleme personeli alımlarının olduğu, başvurularını nasıl yapacakları ve kaç personel alınacağı gibi detayları incelemeye başladı. İşte İŞKUR üzerinden yayınlanan paketleme personeli alımlarına dair olarak merak edilen bütün detaylar…

    İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Buna göre adayların sağlaması gereken müracaat şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları amacıyla en az ilköğretim mezunu olma, alakalı yaş aralığında olma, grup işlevini gerçekleştirmesine uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, alakalı il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle eş güdümlü vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi çoğu değişik koşulu sağlamaları istenebilmektedir.

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    İŞKUR PAKETLEME İŞÇİSİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    İlanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmış olup adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=22893 adresinden ilan numarasını ilgili yere yapıştırıp arama yaparak ilanlara ulaşmak ve başvuru yapmak mümkündür. Adayların başvuruları İŞKUR üzerinden online olarak alınmaktadır, bu sebeple İŞKUR'a kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

        PAKETLEME İŞÇİSİ NEDİR?

        Paketleme işçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve etraf koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve nitelik gereklerine makul olarak yerine getirir.

        Mesleğin Bilgileri

        Meslek Kodu : 9321.15

        Meslek Adı : Paketleme işçisi

        Grup Bilgileri

        M. Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

        M. Alt Ana Grubu : Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        M. Grubu : İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

        M. Birim Grubu : Elle Paketleme İşlerinde Çalışanlar

        Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

        Görev ve İşlem Basamakları :

        Paketleme işçisi , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

        a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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        Haberler Memurlar İŞKUR’dan müjde! 4.250 ve 5.000 TL maaşla en az ilkokul mezunu paketleme işçisi alınacak! İşte İŞKUR paketleme işçisi ilanları
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