İŞKUR 2022 TYP başvuru ve kura sonuçları gündemde yer alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında çevre temizliği, MEB bakım onarım ve temizlik, MEB çevre düzenlemesi alanlarında personeller alımı yapılacak. Binlerce kişinin beklediği TYP personel alımı için ilan 7 Şubat'ta yayınlandı Başvuruların başladığı tarihin üzerinden 4 gün geçti. Başvurularda sona geliniyor. 5. günün sonunda TYP başvuru ekranı kapatılacak. Peki İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte yanıtları...
İŞKUR 2022 TYP BAŞVURU TARİHLERİ
İŞKUR TYP başvuruları 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını 2 şekilde yapabiyor. Dileyen ALO 172 üzerinden, dileyen de https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Kura ve başvuru sonuçları da il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edilecek.
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, TYP 1 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.
Seçim yöntemi olarak, Noter Kurası Yöntemi kullanılacaktır.
İlimize bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde açılan ve 07.01.2022-11.01.2022 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır. SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.
Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez. TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.