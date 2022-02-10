Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 10.02.2022 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2022 10:58
    ABONE OL

    İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?

    İŞKUR aracılığı ile TYP kapsamında temizlik personelleri alınacak. Başvuruları 7 Şubat 2022 tarihinde başlayan TYP'de sona geliniyor. Gözler İŞKUR TYP başvuru sonuçlarında! Sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte İŞKUR 2022 TYP başvuru ve kura sonuçları sorgulama ekranı...

    İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İŞKUR 2022 TYP başvuru ve kura sonuçları gündemde yer alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında çevre temizliği, MEB bakım onarım ve temizlik, MEB çevre düzenlemesi alanlarında personeller alımı yapılacak. Binlerce kişinin beklediği TYP personel alımı için ilan 7 Şubat'ta yayınlandı Başvuruların başladığı tarihin üzerinden 4 gün geçti. Başvurularda sona geliniyor. 5. günün sonunda TYP başvuru ekranı kapatılacak. Peki İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? İşte yanıtları...

    İŞKUR 2022 TYP BAŞVURU TARİHLERİ

    İŞKUR TYP başvuruları 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını 2 şekilde yapabiyor. Dileyen ALO 172 üzerinden, dileyen de https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Kura ve başvuru sonuçları da il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilan edilecek.

    İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, TYP 1 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

    Seçim yöntemi olarak, Noter Kurası Yöntemi kullanılacaktır.

    İlimize bağlı tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde açılan ve 07.01.2022-11.01.2022 tarihleri arasında başvurusu alınacak TYP'ler için bay başvuru sahiplerinde engelli ve eski hükümlülük koşulları hariç 35 yaş üstü olma koşulu aranmaktadır. SGK sorguları esnasında 4/a sigortalılığı bulunan, emeklilik kaydı bulunan ve Vergi mükellefiyeti bulunan kişiler TYP'den yararlanamaz.

    Başvuru tarihinden önceki 1 ay içerisinde SGK 4/a sigortalı kaydı olanlar katılımcı olarak seçilemez. TYP'ye müracaat edenler başvuru süresi içerisinde başvurularını iptal edebilecektir. İptal işlemi kişinin internet üzerinden sisteme kendi şifresiyle girmesi ile mümkün olacaktır. Pandemi koşulları sebebi ile Kurum kullanıcısının başvuran yerine geçerek iptal işlemi yapması mümkün olmayacaktır.

        TYP'lere; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) aynı hanede oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, daha önceki projelerde çalışan hanehalkı da dahil olmak üzere ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir.Aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması durumunda bu hanede oturanlardan hiçbiri TYP'ye katılamaz. (Hanehalkının belgelenebilen Aylık net geliri 6.380,10 TL'yi aşıyorsa brüt geliri 7.506,00 TL'yi aşıyorsa)

        Kura sonrası oluşan listeler nihai liste olmayıp, yüklenici ve İŞKUR tarafında gerekli inceleme ve kontrol işlemleri (Adres, SGK sigortalılık, emeklilik ve vergi mükellefiyeti sorguları, Gelir Tespiti, Katılımcı Geçmiş sorguları ve Kursiyer Geçmişleri sorguları) sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan program başlatılmayacaktır.

        Nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.

        2022 TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

        TYP kura sonuçları isim listesi henüz belli olmadı. Açıklamaya göre, nihai Listelerin açıklanması için öngörülen tarih, 15 Şubat 2022'dir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yalnız Kurt son fragman izle
        Haberler Memurlar İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TYP kura sonuçları isim listesi belli oldu mu?
            SON DAKİKA