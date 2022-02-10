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    • Memurlar
    • 11.02.2022 12:55
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    • 11.02.2022 12:55
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    EGM-JGK 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? Aranan şartlar ise… Bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman?

    Bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman? EGM-JGK 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 10 bin bekçi alımının yapılacağı tarihi merak eden kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü alımlarının ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman?

    Bekçilik kariyeriyle yanıp tutuşan binlerce kişi bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Müdürlüğü (JGK) duyuruları yakından takip ediliyor. Peki bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? En son 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu, peki tarih bilgisi geldi mi? İşte detaylar…

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.

    BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

        Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

        Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar EGM-JGK 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? Aranan şartlar ise… Bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman?
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