EGM-JGK 2022 bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? Aranan şartlar ise… Bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman?

Bekçilik kariyeriyle yanıp tutuşan binlerce kişi bekçi alımı başvuruları 2022 ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Müdürlüğü (JGK) duyuruları yakından takip ediliyor. Peki bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılacak? En son 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu, peki tarih bilgisi geldi mi? İşte detaylar…
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?
2022 yılında bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.
BEKÇİ ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.