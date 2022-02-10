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    • Memurlar
    • 10.02.2022 10:43
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    • 10.02.2022 10:43
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    Binlerce kişi bekliyor! ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? aile.gov.tr: ASDEP sonuç sorgulama ekranı 2022!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. Ocak ayında başvurularını yapan adaylar sonuçlar için geri sayıma başladı. Sonuçlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresi olan, 'www.aile.gov.tr' üzerinden sorgulanabilecek. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    2022 ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    ASDEP personel alımı sonuçları için aramalar hız kazandı. 2022 ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılının başında alınan ASDEP personel alımı başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gözler ASDEP sonuçlarına çevrildi. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte aile.gov.tr: ASDEP sonuç sorgulama ekranı 2022!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından başvurular 10 Ocak ve 20 Ocak tarihleri aralığında alındı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

    Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

        ASDEP PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV DETAYLARI

        Sınav, sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

        Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.



        Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

        Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
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        Haberler Memurlar Binlerce kişi bekliyor! ASDEP sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? aile.gov.tr: ASDEP sonuç sorgulama ekranı 2022!
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