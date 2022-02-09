Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 09.02.2022 13:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.02.2022 13:31
    ABONE OL

    Türk Hava Yolları personel alımı 2022: THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman? Hostes alımı şartları; Boy-kilo oranı

    Türk Hava Yolları (THY) 2022 yılında 1000 kabin memuru alımı yapacaklarını duyurdu. THY bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. Kadın adaylardan yapılacak alımlarda başvuru şartları arasında boy ve kilo oranı yer alıyor. Peki Türk Hava Yolları personel alımı ne zaman? THY kabin memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Hostes alımı başvuru şartları neler? İşte THY bin kadın kabin memuru alımı başvuruları hakkında tüm bilgiler...

    Türk Hava Yolları personel alımı 2022

    THY tarafından yapılan iş ilanı duyurusunda, ''Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda kadın çalışma arkadaşları arıyoruz. '' ifadelerine yer verildi. Peki THY kabin memuru alımı başvuru ne zaman? THY kabin memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Hostes alımı başvuru şartları neler? İşte Türk Hava Yolları personel alımı 2022 detayları...

    THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

    2022 THY kabin memuru (hostes) alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında yeni gelişmelere haberimizde yer verilecektir.

    THY 1000 HOSTES ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Genel Koşullar

    T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

    01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
    En az lise mezunu olmak
    İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
    Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
    Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak

    Fiziki Koşullar

    160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
    THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

    Sağlık Koşulları

    Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
    THY AO Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

        THY AO, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

        Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

        THY AO'da Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
        Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, göreve başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        21 kişiye 16 saat sonra ulaşıldı!
        Haberler Memurlar Türk Hava Yolları personel alımı 2022: THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman? Hostes alımı şartları; Boy-kilo oranı
            SON DAKİKA