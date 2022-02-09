Türk Hava Yolları personel alımı 2022: THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman? Hostes alımı şartları; Boy-kilo oranı

THY tarafından yapılan iş ilanı duyurusunda, ''Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda kadın çalışma arkadaşları arıyoruz. '' ifadelerine yer verildi. Peki THY kabin memuru alımı başvuru ne zaman? THY kabin memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Hostes alımı başvuru şartları neler? İşte Türk Hava Yolları personel alımı 2022 detayları...
THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
2022 THY kabin memuru (hostes) alımı için başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin bir açıklama yapıldığında yeni gelişmelere haberimizde yer verilecektir.
THY 1000 HOSTES ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Genel Koşullar
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
En az lise mezunu olmak
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)
Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak
Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak
Fiziki Koşullar
160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)
THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak
Sağlık Koşulları
Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
THY AO Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY AO iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.