İŞKUR TYP okul başvuruları: MEB TYP ile binlerce personel alımı başladı! İŞKUR TYP Şubat ayı başvuru şartları ve sayfası...

MEB okullara TYP kapsamında 10 bin işçi alımı daha yapılacağını duyurdu. Bakan Özer yaptığı açıklamada, "10 bin daha TYP'den temizlik elemanımızı okullarımıza inşallah kavuşturacağız." ifadelerine yer vermişti. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları ile adaylardan, kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almıyor olmak gibi belli başlı şartlar aranacak. Peki; 10 bin okul temizlikçi başvuruları ne süre başlıyor? MEB 2. dönem TYP başvuru tarihleri açıklandı mı 2022? İşte merak edilenler!
TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Çalışma neticesi elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması
İşsizliğin yoğun bulunduğu dönemlerde ya da yerlerde direkt olarak ya da yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yolu ile bilhassa istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma bağımlılık ve disiplininden uzaklaşmalarını engel olarak işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak hedefiyle İŞKUR doğrultusundan yapılan uygulamalardır.
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