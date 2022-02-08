Tarih belli oldu! Engelli memur atamaları ne zaman? 2022 engelli memur atama kurası saat kaçta, hangi gün yapılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreni hakkında açıklamada bulundu. Peki, Engelli memur atamaları ne zaman? 2022 engelli memur atamaları saat kaçta, hangi gün yapılacak? İşte detaylar!
ENGELLİ MEMUR ATAMALARI NE ZAMAN?
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık 10 kat, işçi sayısını ise 3 kat artırdık. 17 Şubat'ta bir engelli memur ataması daha yapacağız" dedi.
Bakan Yanık, bakanlık ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde; İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin engellilik alanındaki kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Engelli Bireylerin Bağımsız Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı'nın açılışına çevrim içi katıldı.