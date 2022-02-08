MSÜ başvuruları bitti mi? ÖSYM 2022 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman? MSÜ sınav ücreti nereye yatırılacak?

MSÜ başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. MSÜ 2022 sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar netleşti. Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 13 Ocak'ta başladı. Sınav 27 Mart tarihinde düzenlenecek. Peki, MSÜ başvuruları bitti mi? 2022 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman? MSÜ sınav ücreti nereye yatırılacak? İşte detaylar...
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başvuruları (09 Şubat 2022) saat 23.59'da sona erecek.Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)