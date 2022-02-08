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    • Memurlar
    • 08.02.2022 13:18
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    • 08.02.2022 13:18
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    EGM PA JGK duyurular: Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı 2022? 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA JGK duyurular

    Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesine 2022 yılında 10 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi olma hayali kuran binlerce genç fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamaları için hazırlıklarına devam ederken bir yandan da araştırmalar yapıyor. Peki, bekçi alımı ne zaman 2022? Bekçilik şartları neler? Bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte yeni bekçi maaşları ve bekçi alımı başvuruları hakkında bilgiler...

    EGM PA JGK duyurular: Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı 2022? 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA JGK duyurular

    2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı. Adaylar hazırlıklarını sürdürürken 81 genelinde de sınava hazırlanan adaylar için deneme sınavlarının yapılacağı duyuruldu. Buna göre 6 Mart'ta 81 ilde aynı anda düzenlenecek. Peki Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 EGM PA Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte EGM PA JGK son dakika duyurular ve 10 bin bekçi alımı başvuruları hakkında bilgiler...

    2022 10 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    2022 yılına ait Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor. Bekçi alımına ilişkin EGM PA JGK'den son dakika duyuru yapıldığında haberimizde eklenecektir.

    BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

    Bekçi Alımı Başvuru Şartları!

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?

        Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.

        BEKÇİLİK DENEME SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2022 bekçilik yazılı deneme sınavı için mulakatmerkezi.com/product/2022-bekcilik-hazirlik-sinavi/ internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Sınav ücreti 75 TL'dir

        2022 BEKÇİ MAAŞLARI

        İlkokul mezunu bekçi 6.535 TL
        Lise mezunu bekçi 6.767TL
        Üniversite mezunu bekçi 7.074 TL
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        Haberler Memurlar EGM PA JGK duyurular: Bekçi alımı ilanı yayınlandı mı 2022? 10 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? EGM PA JGK duyurular
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