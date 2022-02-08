Bekçi alımı ne zaman yapılır? 2022 yılında bekçi alımı olacak mı? İşte başvuru şartları

Bekçi alımı başvurusu hakkında detaylar adayların son dönemde sıklıkla araştırdığı konulardan birisi oldu. Yeni yılda hangi illerde bekçi alımı olacağını merak eden adaylar yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, bekçi alımı başvurusu ne zaman başlayacak? 2022 yılında bekçi alımı olacak? İşte son gelişmeler...
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizin içerisinde anında yer alacaktır.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.