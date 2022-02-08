Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruya göre, toplamda 12.933 bin personel alımı yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı personel alımı hakkındaki bilgiler son günlerin en merak edilen konularından birisi olarak dikkat çekti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacağını ifade etmişti. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı? Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Personel Genel Müdürlüğü: 6.683
Ceza ve Tevkifevleri Müdürlüğü: 5.563
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı: 500
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: 187