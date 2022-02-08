Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 08.02.2022 13:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.02.2022 13:24
    ABONE OL

    2022 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Gözler orada! Hangi illere bekçi alımı yapılacak? 2022 bekçi başvuruları ne zaman açılacak?

    Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı Şubat ayının ortalarında sık sık merak konusu oluyor. Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin bekçi alımı yapılacağı haberinin yayılmasıyla bekçi olmak isteyenler alımların hangi illerde yapılacağına ve başvuru tarihlerine dair bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki,  2022 bekçi alımı ne zaman? JGM EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illere alım yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    JGM 10 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

    Bekçi olmak isteyen adaylar, ilanlar hakkında araştırmalara başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımının yapılacağı belirtilmişti ve bu haberin gerçekliğini merak eden binlerce kişi 10 bin alım yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman? JGM EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illere alım yapılacak? İşte detaylar...

    2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

    2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Bekçi başvuruları henüz başlamadı, başvurular başladığında gerekli bilgiler haberimizde yer alacak.

    BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

    Bekçi alımı başvuru şartları geçtiğimiz dönemde şu şekildeydi:

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

        f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

        g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

        i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        16 MOSSAD ajanı için hesap vakti
        Haberler Memurlar 2022 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Gözler orada! Hangi illere bekçi alımı yapılacak? 2022 bekçi başvuruları ne zaman açılacak?
            SON DAKİKA