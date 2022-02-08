Bekçi olmak isteyen adaylar, ilanlar hakkında araştırmalara başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımının yapılacağı belirtilmişti ve bu haberin gerçekliğini merak eden binlerce kişi 10 bin alım yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman? JGM EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illere alım yapılacak? İşte detaylar...
2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?
2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin henüz açıklama gelmedi. Bekçi başvuruları henüz başlamadı, başvurular başladığında gerekli bilgiler haberimizde yer alacak.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Bekçi alımı başvuru şartları geçtiğimiz dönemde şu şekildeydi:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,