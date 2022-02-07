Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? 2022 JGK personel alımı başvuru şartları!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan duyuruda, 20 ilde toplamda 104 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda Jandarma sözleşmeli personel alımıyla ilgili bilgiler başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Jandarma sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte 2022 JGK personel alımı başvuru şartları!
JANDARMA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
28 Ocak'ta başlayan başvurular 13 Şubat 2022 tarihinde saat:23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ''Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'' üzerinden e-Devlet kapısı üzerinden yapabilecekler.
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak.
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (13 Şubat 2022)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,