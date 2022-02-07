Engelli ataması ne zaman yapılacak? Kamuda engelli memur ataması ertelendi mi, hangi tarihte gerçekleşecek? Açıklama geldi...

Engelli ataması ne zaman yapılacak? Kamuda engelli memur ataması ertelendi mi, hangi tarihte gerçekleşecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında tercihler Ocak ayı içerisinde alınmış ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Engelli ataması sonucu için tarih bilgisi paylaşıldı, 8 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçlar ne zaman belli olacak?
ENGELLİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK, KAMUDA ENGELLİ ATAMASI ERTELENDİ Mİ?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.
ENGELLİ MEMUR ALIMI İÇİN TERCİHLER NE ZAMAN YAPILDI?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."