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    • Memurlar
    • 07.02.2022 17:03
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    • 07.02.2022 17:04
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    Engelli ataması ne zaman yapılacak? Kamuda engelli memur ataması ertelendi mi, hangi tarihte gerçekleşecek? Açıklama geldi...

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında engelli atamasının ne zaman yapılacağı yer alıyor. Kamuda engelli ataması 8 Şubat’ta yapılacaktı ve yapılan son dakika açıklamanın ardından tarih değişikliği duyuruldu. Peki Kamuda engelli memur ataması ertelendi mi, hangi tarihte gerçekleşecek? Engelli ataması için tercih başvuruları Ocak ayında alınmıştı ve sonuçlar heyecanla, merakla bekleniyordu. Kamuda engelli memur ataması ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Engelli ataması ne zaman yapılacak?

    Engelli ataması ne zaman yapılacak? Kamuda engelli memur ataması ertelendi mi, hangi tarihte gerçekleşecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında tercihler Ocak ayı içerisinde alınmış ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Engelli ataması sonucu için tarih bilgisi paylaşıldı, 8 Şubat'ta açıklanması beklenen sonuçlar ne zaman belli olacak?

    ENGELLİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK, KAMUDA ENGELLİ ATAMASI ERTELENDİ Mİ?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamuda engelli atamalarının 17 Şubat'a ertelendiği duyuruldu.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın yapılması planlanan engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreninin, 17 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

    ENGELLİ MEMUR ALIMI İÇİN TERCİHLER NE ZAMAN YAPILDI?

    "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 11.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

    Adaylar tercihlerini, 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

        BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

        İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:

        1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

        2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

        3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

        6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

        7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
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        Haberler Memurlar Engelli ataması ne zaman yapılacak? Kamuda engelli memur ataması ertelendi mi, hangi tarihte gerçekleşecek? Açıklama geldi...
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