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    • Memurlar
    • 07.02.2022 11:04
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    • 07.02.2022 11:04
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    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

    Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 41 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Bezmialem Vakıf Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için bilgiler
    Başvuru Evrakları:
    - Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
    - Özgeçmiş (YÖK Formatında),
    - Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
    - Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
    - ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, (En az 70 puan ve üstü)
    - Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı, (En az 50 puan ve üstü)
    - Fotoğraf (2 adet),
    - Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği, (Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir, ancak kadroya atanma durumunda noter onaylı ya da aslı gibidir örneği teslim edilmelidir)
    - Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı ya da aslı gibidir örneği,
    - Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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