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    • Memurlar
    • 07.02.2022 22:22
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    • 07.02.2022 22:24
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    ASDEP sonuçları ne zaman belli olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları 2022 sonuçları sorgulama ekranı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 10-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti ve ASDEP sonuçlarının ne zaman belli olacağı merak edilmeye başlandı. Bakanlık bünyesine 1.500’ü aile destek personeli olmak üzere 4 bin 175 sözleşmeli personel alınacağının duyurulmasının ardından yoğun ilgi gördü. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları 2022 sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    ASDEP sonuçları ne zaman belli olacak?

    ASDEP sonuçları ne zaman belli olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları 2022 sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları binlerce kişi tarafından sıklıkla yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı yapılacağının ardından tercihler tamamlandı ve gözler ASDEP sonuçlarına çevrildi. Peki sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?

    AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.

    Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapıldı.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        A) Genel Şartlar:

        a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

        b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

        c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

        ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

        d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

        (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
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        Haberler Memurlar ASDEP sonuçları ne zaman belli olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları 2022 sonuçları sorgulama ekranı!
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