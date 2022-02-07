ASDEP sonuçları ne zaman belli olacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP alımları 2022 sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları binlerce kişi tarafından sıklıkla yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alımı yapılacağının ardından tercihler tamamlandı ve gözler ASDEP sonuçlarına çevrildi. Peki sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapıldı.