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    • Memurlar
    • 07.02.2022 10:33
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    • 07.02.2022 10:33
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    Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman? CTE 5.563 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    Geçen hafta Adalet Bakanlığı CTE personel alımlarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacağını ifade etti. Öte yandan kadrolara bakıldığında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak olan alımların sayıları 5.563 olarak görüldü. Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman? CTE 5.563 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

    Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman?

    Adalet Bakanlığı CTE personel alımı tarihleri merak konusu oluyor. Geçen hafta alımlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman? CTE 5.563 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bilgiler...

    CTE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

    PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yeni alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen alım döneminde şu şartlar aranmıştı:

        a) Türk Vatandaşı olmak,
        b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
        c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
        d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
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