Adalet Bakanlığı CTE personel alımı tarihleri merak konusu oluyor. Geçen hafta alımlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, Peki, Adalet Bakanlığı CTE personel alımı ne zaman? CTE 5.563 personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte bilgiler...
CTE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR