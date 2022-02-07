7 Şubat ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlere yaptıkları fazla mesai karşılığında ödenen bu ücret gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Branşlara göre de değişebilen bu ücretin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Peki Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.