7 Şubat ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama!

Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlere yaptıkları fazla mesai karşılığında ödenen bu ücret gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Branşlara göre de değişebilen bu ücretin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Peki Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
EK DERS ÜCRETİ 2022 NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ocak ayı ek ders ücreti henüz yatmadı. Ek ders puantaj girişlerinin yapılması sonrasında, Ocak ayı ek ders ücretlerinin kısa süre içinde hesaplara yatması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinden yer alacaktır.
EK DERS NEDİR?
Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip.