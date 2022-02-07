2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama! 8 Şubat ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

Ek ders ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlerin fazla mesai yaptıklarında aldıkları bu ödeme hakkında merak edilen bilgiler sıklıkla araştırılıyor. Her ay yatan bu ödemeler ocak ayı için hangi tarihte yatacağı sorgulananlardan biri oldu. Diğer yandan 2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Araştırmaları da sürüyor. İşte tüm bilgiler…
EK DERS ÜCRETİ 2022 NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ocak ayı ek ders ücreti henüz yatmadı. Ek ders puantaj girişlerinin yapılması sonrasında, Ocak ayı ek ders ücretlerinin kısa süre içinde hesaplara yatması bekleniyor.
Konuya dair resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinden yer alacaktır.
EK DERS NEDİR?
Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip.