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    • Memurlar
    • 08.02.2022 11:44
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    • 08.02.2022 11:45
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    2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama! 8 Şubat ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan öğretmenlere yaptıkları fazla mesai karşılığında ödenen bu ücret gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Branşlara göre de değişebilen bu ücretin nasıl hesaplandığı da merak ediliyor. Peki Ocak ayı ek ders ücreti yattı mı? Öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Sorusunun cevabını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    8 Şubat ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?

    Ek ders ücretleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlerin fazla mesai yaptıklarında aldıkları bu ödeme hakkında merak edilen bilgiler sıklıkla araştırılıyor. Her ay yatan bu ödemeler ocak ayı için hangi tarihte yatacağı sorgulananlardan biri oldu. Diğer yandan 2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar, nasıl hesaplanır? Araştırmaları da sürüyor. İşte tüm bilgiler…

    EK DERS ÜCRETİ 2022 NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Ocak ayı ek ders ücreti henüz yatmadı. Ek ders puantaj girişlerinin yapılması sonrasında, Ocak ayı ek ders ücretlerinin kısa süre içinde hesaplara yatması bekleniyor.

    Konuya dair resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içerisinden yer alacaktır.

    EK DERS NEDİR?

    Milyonlarca öğretmen maaşlarının yanında ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücreti aylık girilen fazladan ders sayısına göre hesaplanıyor ve ders başı ücret ile çarpılarak bulunuyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin gelirinde çok önemli bir yere sahip.

        EK DERS KİME ÖDENİR?

        Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

        Dolayısıyla sınıf öğretmenliği bulunan, sosyal kulüp görevi olan ya da eğitim kurumu içinde ders yerine sayılan çeşitli etkinliklerde görev alan öğretmen ve eğitimciler, girdikleri ek ders başına ücret almak durumundadır. Bu eğitimcilere ve öğretmencilere, görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenmektedir.
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        Haberler Memurlar 2022 öğretmenlerin ek ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama! 8 Şubat ek ders ücreti yattı mı, ne zaman yatacak?
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