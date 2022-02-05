Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 10-20 Ocak tarihleri arasında alınan personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. Bakanlık bünyesindeki 4 bin 175 sözleşmeli personel alımının 1500'ü ise aile sosyal destek personeli olarak gerçekleştirilecek. Peki, ASDEP 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
İlana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1500'ü aile sosyal destek personeli, 300'ü yurt yönetim personeli, 2 bin 375'i diğer mesleklerden (psikolog, sosyal çalışmacı, avukat, hemşire, çocuk gelişimcisi, büro personeli vesaire) olmak üzere toplam 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak.
Başvurular, 10-20 Ocak 2022'de e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapıldı.