A101, BİM, ŞOK ve İŞKUR'dan yüzlerce işçi personel alacak! Şubat ayı 2022 en az ilkokul mezunu, mesleklere açık kadrolar ve başvuru şartları!

2022 YILI BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye çapında market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek isteyen, İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Veya iskur.gov.tr üzerinden de kayıt yaratarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş müracaatı yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı müracaat şartlarından en muhimi de İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor.

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