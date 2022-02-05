A101, BİM, ŞOK ve İŞKUR'dan yüzlerce işçi personel alacak! Şubat ayı 2022 en az ilkokul mezunu, mesleklere açık kadrolar ve başvuru şartları!

ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye'nin değişik illerinde ve değişik marketlerinde vazifelendirmek üzere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından gövde İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak. Peki ŞOK, BİM, A101 personel alımı müracaat şartları neler? İşte merak edilen detaylar...
2022 YILI BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye çapında market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek isteyen, İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Veya iskur.gov.tr üzerinden de kayıt yaratarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş müracaatı yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı müracaat şartlarından en muhimi de İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor.
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2022 BİM, ŞOK ve A101 İŞ İLANLARI LİSTESİ
BİM, A101 ve ŞOK marketlerine Türkiye'nin 81 ili amacıyla müracaat yapacakların kesinlikle İŞKUR internet sitesi üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, BİM, A101 ve ŞOK açık pozisyonlarına başvurması gerekiyor. Zincir marketlerde işe alım ilanlarında depo görevlisinden tutun da reyon görevlisi hem de market müdürü ilanı bile yer alıyor. Başvuru yapanların kriterleri denetim edilerek, ŞOK, A101 ve BİM marketleri insan kaynakları çalışanları başvuran kişiyle iletişime geçerek müracaat sürecini gerçekleştiriyor. ŞOK, A101 ve BİM personel alım ilanlarını ve zincir mağazalarda açık pozisyonlarını merak eden vatandaşlarımız amacıyla aşağıda, ŞOK, A101 ve BİM resmi sitesi üzerinden bakabilirsiniz