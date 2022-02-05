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    • Memurlar
    • 06.02.2022 11:05
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    • 06.02.2022 11:05
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    A101, BİM, ŞOK ve İŞKUR'dan yüzlerce işçi personel alacak! Şubat ayı 2022 en az ilkokul mezunu, mesleklere açık kadrolar ve başvuru şartları!

    ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden en az ilköğretim mezunu personel alım ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin değişik illerinde değişik kadrolarda alım gerçekleştireceğini aktaran zincir marketler ilan ile müracaat şartları ve tarihine dair merak edilen detayları açıkladı. İşte ŞOK, BİM, A101 eleman alımı müracaat ekranı...

    takvim.com.tr
    A101, BİM, ŞOK ve İŞKUR’dan yüzlerce işçi personel alacak!

    ŞOK, BİM, A101 İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye'nin değişik illerinde ve değişik marketlerinde vazifelendirmek üzere en az ilköğretim mezunu adaylar arasından gövde İşçisi genel ( Engelli ve Normal Statüde ), Parakende Satış Elemanı, Satış Danışmanı, Ambar Depo Görevlisi, Şoför Yük taşma, Satış Danışmanı Forklift Operatörü, Market Elemanı, Araç Yükleme Operatörü, Ön Muhasebeci, Reyon Görevlisi, Kasiyer kadrolarında alım yapılacak. Peki ŞOK, BİM, A101 personel alımı müracaat şartları neler? İşte merak edilen detaylar...

    2022 YILI BİM, ŞOK VE A101 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Türkiye çapında market zincirleri olan ŞOK, A101 ve BİM marketlerinde işe girmek isteyen, İŞKUR kaydı olmayan vatandaşlar ilk olarak kayıt yaptırmak zorunda. İŞKUR kaydı ise oturduğunuz adrese en yakın yerlerdeki İŞKUR merkezlerinden yapılabiliyor. Veya iskur.gov.tr üzerinden de kayıt yaratarak BİM, A101 ve ŞOK, marketlerinin açık pozisyonlarına iş müracaatı yapabilirsiniz. BİM, ŞOK ve A101personel alımı müracaat şartlarından en muhimi de İŞKUR kaydının yapılmış olması gerekiyor.

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    2022 BİM, ŞOK ve A101 İŞ İLANLARI LİSTESİ

    BİM, A101 ve ŞOK marketlerine Türkiye'nin 81 ili amacıyla müracaat yapacakların kesinlikle İŞKUR internet sitesi üzerinden kayıt oluşturduktan sonra, BİM, A101 ve ŞOK açık pozisyonlarına başvurması gerekiyor. Zincir marketlerde işe alım ilanlarında depo görevlisinden tutun da reyon görevlisi hem de market müdürü ilanı bile yer alıyor. Başvuru yapanların kriterleri denetim edilerek, ŞOK, A101 ve BİM marketleri insan kaynakları çalışanları başvuran kişiyle iletişime geçerek müracaat sürecini gerçekleştiriyor. ŞOK, A101 ve BİM personel alım ilanlarını ve zincir mağazalarda açık pozisyonlarını merak eden vatandaşlarımız amacıyla aşağıda, ŞOK, A101 ve BİM resmi sitesi üzerinden bakabilirsiniz

        BİM, ŞOK ve A101 alım müracaatı yapılacak personel şunlar;

        Kasa reyon personeli,
        Kasiyer,
        Satış elemanı,
        Kozmetik personeli,
        Meyve ve sebze personeli,
        Bölge taze gıda personeli,
        Reyon görevlisi,
        Beden işçisi,
        Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
        Satış danışmanı,


        BİM, A101 ve Şok mağazalarında personel alımı müracaatı amacıyla şartlar neler;

        T. C vatandaşı olmak,
        En az lise mezunu olmak,
        Takım işlevini gerçekleştirmesine uyum sağlamak,
        Erkek adayların askerliğini yapmış olması,
        Kariyer hedefi,
        Perakende satış pazarında çalışmış olmak,
        Sorumluluk sahibi, dikkatli ve hareketli çalışmak,
        Hijyen ve temizlik kurallarına uymak,
        Müşterilerin soru ve sorunlarına çözüm bulmak,
        Müşteriye kaliteli hizmet vermek ve güler yüzlü olmak,
        Esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak,
        Yoğun iş temposuna ayak uydurmak,
        Mağaza ekibi ile satış hedeflerini yükseltmek, motivasyonu yüksek tutmak,

        BAŞVURU NASIL YAPILIR (İŞKUR)?

        ŞOK, BİM, A101 personel alımı ilanlarına müracaatta bulunabilmek amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx resmi internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

        Akabinde İşyeri Unvanı kısmına BİM, ŞOK ya da A101 personel alımı amacıyla Yeni Mağazacılık aratarak arama kısmına tıklayın kaşınıza listelenen ilanlardan size makul imkan giriş yaparak başvur butonuna tıklayın.

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