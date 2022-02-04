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    • Memurlar
    • 04.02.2022 11:08
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    • 04.02.2022 11:08
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    Ufuk Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ufuk Üniversitesi 10 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Ufuk Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak

    Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler
    Profesör, Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 6 takım, Dr. Öğr. Üyesi için 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

    1- Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.

    2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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