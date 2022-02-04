THY 1000 kabin memuru alımı başvuru ekranı! 2022 THY kabin memuru alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

THY kabin memuru alımı ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yeni alımlar ile ilgili, ''Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz.'' açıklamasında bulundu. Peki THY 1000 kabin memuru alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?
THY 1000 KADIN KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 1000 kabin memuru alımı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek."
2022 THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
THY 1000 kabin memuru alımı için başvurular Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi olan kariyer.thy.com üzerinden alınıyor.
1000 KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olan ve bünyesinde 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını gerçekleştiren THY, yeni katılacak adaylara dünyanın dört bir yanındaki eşsiz güzellikleri keşfetme, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkânı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.
İlana 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek.