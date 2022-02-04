Enflasyon farkı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşları kaç TL? 2 bin TL ilave...

2022 memur maaşı zammı sonrasında başta öğretmenler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, en düşük öğretmen memur maaşı ne kadar? Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Peki, enflasyon farkı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu 2022? Uzman öğretmen maaş farkı 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.
Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.
Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30.5 oranında zammı hak etmiş oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak.
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.