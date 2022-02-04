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    • Memurlar
    • 04.02.2022 10:31
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    • 04.02.2022 10:31
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    Enflasyon farkı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2022 Sözleşmeli öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen maaşları kaç TL? 2 bin TL ilave...

    Öğretmen maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapıldı. Ocak ayı enflasyon rakamının aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu. Böylece dereceye göre maaşlar da netleşti. Özellikle öğretmen maaşlarının ne kadar olduğu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Peki, enflasyon farkı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu 2022? Uzman öğretmen maaş farkı 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Enflasyon farkı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu 2022?

    2022 memur maaşı zammı sonrasında başta öğretmenler olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, en düşük öğretmen memur maaşı ne kadar? Öte yandan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Peki, enflasyon farkı ile öğretmen maaşları ne kadar oldu 2022? Uzman öğretmen maaş farkı 2022 yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

    Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncelledi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.

    Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 30.5 oranında zammı hak etmiş oldu. Yapılan son zamla birlikte en düşük memur maaşları da değişti. Öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak.

    Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

        EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖĞRETMEN MAAŞI KAÇ TL?

        En düşük öğretmen (1/4) maaşı 2022'de 6 bin 587 TL'den 8 bin 397 TL'ye yükseldi.

        Emekli Memur Öğretmen (1/4) maaşı 4.020 TL'den 5.252 TL'ye yükseldi.

        ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUN TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

        TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

        ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

        Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

            BAŞÖĞRETMENE 2 BİN TL İLAVE MAAŞ

            10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek. Doktora yapmış öğretmenler başöğretmen sınavından muaf olacak.

            Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.
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