Adalet Bakanlığı'ndan personel alımlarıyla ilgili önemli bir gelişme aktarıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında 2022 yılında 12.933 personel alımı yapılacağını ifade etti. Öte yandan kadrolara bakıldığında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne yapılacak olan alımların sayıları 5.563 olarak görüldü. Peki, CTE personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 CTE personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
CTE PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.
PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR