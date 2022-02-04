Askeri kamp başvuruları ne zaman 2022? Jandarma Özel Eğitim Merkezi başvuru ekranı!

Askeri kamp başvuru tarihleri ve Jandarma Özel Eğitim Merkezi başvuru ekranı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ''2022 Yılı Özel Eğitim Merkezi Başvuruları Başlamıştır.'' açıklaması geldi. Buna göre Askeri kamp başvuruları ne zaman 2022? sorusu yanıt buldu. İşte Jandarma Özel Eğitim Merkezi başvuru ekranı ve diğer merak edilenler hakkında bilgiler...