Askeri kamp başvuruları ne zaman 2022? Jandarma Özel Eğitim Merkezi başvuru ekranı!

Askeri kamp başvuru tarihleri ve Jandarma Özel Eğitim Merkezi başvuru ekranı internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ''2022 Yılı Özel Eğitim Merkezi Başvuruları Başlamıştır.'' açıklaması geldi. Buna göre Askeri kamp başvuruları ne zaman 2022? sorusu yanıt buldu. İşte Jandarma Özel Eğitim Merkezi başvuru ekranı ve diğer merak edilenler hakkında bilgiler...
ASKERİ KAMP BAŞVURULARI NE ZAAMAN 2022?
Yapılan açıklamaya göre 2022 yılı özel eğitim merkezi başvuruları başladı.
EMEKLİ JANDARMA PERSONELİNİN ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİ BAŞVURULARI 25 ŞUBAT 2022 TARİHİNE KADAR DEVAM ETMEKTEDİR. BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.
669 SAYILI KHK'NİN 107'NCİ MADDESİ GEREĞİ NAKLEN SAĞLIK BAKANLIĞINA GİDEN PERSONELİN 2022 YILI ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNE MÜRACAAT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
EMEKLİ DEVRELERİNİN/GRUPLARININ 2022 YILI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ TOPLU TAHSİS MÜRACAAT ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
EMEKLİ JANDARMA PERSONELİ 2022 YILI ÖEM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.