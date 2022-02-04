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    • 04.02.2022 14:41
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    • 04.02.2022 14:42
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    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 187 sözleşmeli personel başvuru şartları 2022 nelerdir?

    Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacağının duyurulmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi alınacak kişilerde aranan niteliklerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sosyal medya üzerinden konuya dair açıklama yaptı. Peki 187 sözleşmeli personel başvuru şartları 2022 nelerdir?

    takvim.com.tr
    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

    Adli Tıp Kurumu Başkanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? 187 sözleşmeli personel başvuru şartları 2022 nelerdir? Arama motorları üzerinden en çok sorgulananlar arasında yer aldı.Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacağının duyurulmasının ardından heyecan oldukça arttı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesinde kariyer hedefleyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak etmeye başladı. İşte tüm detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." ifadelerine yer verdi.

    Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Yeni alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen alım döneminde şu şartlar aranmıştı:

    a) Türk Vatandaşı olmak,
    b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

        c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
        d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
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