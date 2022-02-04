6. 683 personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 6. 683 işçi alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı yeni personel alımı yapacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi. Alım yapılacak kurumlar arasında İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'da yer aldı. Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683 işçi alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 6. 683 işçi alımı ne zaman? 6. 683 personel alımı başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar!
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. 683 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.
Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.
2022 ADALET BAKANLIĞI İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Henüz başvuru tarihi ve şartları belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...
Yeni alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen alım döneminde şu şartlar aranmıştı:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,