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    • Memurlar
    • 05.02.2022 11:05
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    • 05.02.2022 11:07
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    2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları! İcra İşleri Dairesi 500 personel alımı başladı mı?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de Bakanlıkça 12 bin 933 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğüne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak. Peki, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 500 personel alımı ne zaman? 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı personel alımı müracaat şartları nedir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 500 personel alımı ne zaman? 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

    Adalet Bakanlığı bünyesine istihdam edilmek üzere yeni personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi. Alım yapılacak kurumlar arasında İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'da yer aldı. 2022'de İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 500 personel alımı yapacak. Peki, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 500 personel alımı ne zaman? 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? İşte detaylar!

    İCRA DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamasında, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." dedi.

    Alım yapılacak kurumlar arasında İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'da bulunuyor. İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 2022'de 500 personel alımı yapılacak.

    2022 ADALET BAKANLIĞI İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    Henüz başvuru tarihi ve şartları belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır...

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Yeni alımlar için başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak geçen alım döneminde şu şartlar aranmıştı:

        a) Türk Vatandaşı olmak,
        b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,


        c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
        d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)


        e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
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        Haberler Memurlar 2022 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları! İcra İşleri Dairesi 500 personel alımı başladı mı?
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