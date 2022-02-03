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    • Memurlar
    • 04.02.2022 09:29
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    • 04.02.2022 09:29
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    3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, beden işçisi, lojistik elemanı, paketleme işçisi, satış danışmanı alımı yapılacak!

    3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Forklift operatörü, Lojistik elemanı, Ambar/depo görevlisi, Satış danışmanı çok popüler. İŞKUR'da durumu hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Türkiye'de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. Sizler için temizlik görevlisi, beden işçisi, lojistik elemanı, paketleme işçisi, satış danışmanı alımı başvurularına dair adımları haberimizde açıkladık.

    takvim.com.tr
    3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, beden işçisi...

    3 Şubat İŞKUR iş ilanları: 2022 Şubat ayından bu yana binlerce vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR, özel sektör işyerleri amacıyla acilen 64 bin işçi arıyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Türkiye'nin değişik illerinde ve taşra teşkilatların gerçekleştirilecek personel alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üstünde yer alıyor.

    İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    ÖZEL SEKTÖR İLK 10

    Beden işçisi

    Gazaltı kaynakçısı

    Makineci

    Temizlik görevlisi

    Ön muhasebeci

    Paketleme işçisi

    Satış danışmanı

    Ambar/depo görevlisi

    Forklift operatörü

    Lojistik elemanı

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Adayların bu ilanlara başvuru yapabilmeleri için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması için herhangi bir problemi olmamaki Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak pozisyona göre belirtilen meslek niteliklerini taşıyor olmak gibi nitelikler aranacak.

            2022 İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına müracaatte bulunabilmek amacıyla https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Temizlik Görevlisi" yazın ve ara opsiyonuna tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız durumunda "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

            İlk defa İŞKUR üzerinden müracaatta bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

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            Haberler Memurlar 3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, beden işçisi, lojistik elemanı, paketleme işçisi, satış danışmanı alımı yapılacak!
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