3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Temizlik görevlisi, beden işçisi, lojistik elemanı, paketleme işçisi, satış danışmanı alımı yapılacak!

3 Şubat İŞKUR iş ilanları: 2022 Şubat ayından bu yana binlerce vatandaşı işe yerleştiren İŞKUR, özel sektör işyerleri amacıyla acilen 64 bin işçi arıyor. Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Türkiye'nin değişik illerinde ve taşra teşkilatların gerçekleştirilecek personel alım ilanları İŞKUR resmi internet sitesi üstünde yer alıyor.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
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ÖZEL SEKTÖR İLK 10
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci
Temizlik görevlisi
Ön muhasebeci
Paketleme işçisi
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi
Forklift operatörü
Lojistik elemanı