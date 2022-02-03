3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Binlerce personel alımı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, lojistik elemanı, paketleme işçisi, satış danışmanı...

3 Şubat İŞKUR iş ilanları: Forklift operatörü, Lojistik elemanı, Ambar/depo görevlisi, Satış danışmanı çok popüler. İŞKUR'da durumu hazırda özel sektör ve kamuda binlerce personel aranıyor. Türkiye'de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden sunmuş olduğu bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor.
İŞKUR BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
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ÖZEL SEKTÖR İLK 10
Beden işçisi
Gazaltı kaynakçısı
Makineci
Temizlik görevlisi
Ön muhasebeci
Paketleme işçisi
Satış danışmanı
Ambar/depo görevlisi
Forklift operatörü
Lojistik elemanı