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    • Memurlar
    • 03.02.2022 16:03
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    • 03.02.2022 16:03
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    28. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

    28. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi mi? Polis olmak isteyen ve başvurularını yapmış olan vatandaşların merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor. POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi. Peki, POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte gelişmeler...

    takvim.com.tr
    28. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?

    Gündemde binlerce kişi Polis Akademisi sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Polis olma hayali ile yanıp tutuşan yüzbinlerce vatandaş sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki konuyla ilgili açıklama geldi mi? POMEM 28. dönem sınav tarihi belli oldu mu? Polis Akademisi'ne dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    28. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

    28. Dönem POMEM mülakat tarihi ve sözlü mülakat yerleri henüz belli olmadı. 28. Dönem POMEM mülakat tarihleri belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

    POMEM'DE KİMLERİN BAŞVURULARI GEÇERSİZ SAYILACAK?

    28. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

    Başvuru yapmayan ve sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmadığı halde başvuru ücreti yatıran,

    Başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

    Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

    Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

    Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.

        POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

        28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebilecekler.

        POMEM ŞARTLARI NELERDİR?

        a) T.C. vatandaşı olmak,

        b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

        e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

        f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

        ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

        1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

        h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

        i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

        k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

        l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

        UYARI: ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMADAN YAPILACAKTIR.

        UYARI: POMEM Giriş Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan "...Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır." hükmüne istinaden 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
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        Haberler Memurlar 28. Dönem POMEM sınav tarihi belli oldu mu, ne zaman? 2022 POMEM sınav giriş yerleri açıklandı mı?
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