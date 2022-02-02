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    • Memurlar
    • 02.02.2022 12:03
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    • 02.02.2022 12:40
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    Şimdi başladı! 2022 Şubat ayı personel memur alımı ilan listesi! KPSS şartsız ve 50 KPSS puanı ile başvuru şartları açıklandı

    Şubat ayının girmesi ile eş güdümlü kamuya yeni ilanlar yayımlandı. Şubat ayı içinde kamuya binlerce memur alımı ve personel alımı yapılacak. 2022 Şubat ayı personel memur alımı ilan listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu anlamda genellikle kamu İlanları tercih edilmekte olup. bu yüzden KPSS'ye giriliyor. Peki Şubat ayı amacıyla da hangi kurum hangi kadroda memur alımı yapacak. Başvuru amacıyla adaylardan hangi şartlar aranacak? Bütün bunların cevaplarını sizlere vereceğiz.

    takvim.com.tr
    Şimdi başladı! 2022 Şubat ayı personel memur alımı ilan listesi! KPSS şartsız...

    2022 senesi Şubat ayı kamuya binlerce memur personel alımı ilanları var! Şubat ayına ait yapılacak Kamu Alımları amacıyla liste ve ilan detayları bu haberde. Kamu kapsamında yayımlanmış olan ilanlara göre Şubat ayı bağlamında kamuya binlerce memur alımı ve personel alımı yapılacak Söz hususu alımlar Belediyeler, Bakanlıklar, Üniversiteler ve Kamu kuruluşları doğrultusundan yapılacak alımlar amacıyla birtakım koşulları taşınıyor olması gereklidir. Şubat ayında yayımlanmış olan personel alımı amacıyla adaylardan birtakım genel ve özel nitelikler aranacak. Bu yönde genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş, Eğitim gibi nitelikler aranacak.

    2022 ŞUBAT AYI PERSONEL MEMUR ALIMI İLAN LİSTESİ! KPSS ŞARTSIZ VE 50 KPSS PUANI İLE...

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK ( 2 Şubat - 12 Şubat)

    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Şubat - 16 Şubat)

    TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 2 Şubat - 6 Şubat)

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    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 28 Şubat)

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 14 Şubat)

    TRABZON ÜNİVERSİTESİ

    50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 14 Şubat)

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    2 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 31 Ocak - 4 Şubat)

    ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

    SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU ( 31 Ocak - 14 Şubat)

    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

    1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İPTALİ ( 29 Ocak - 7 Şubat)

    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

    104 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Ocak - 13 Şubat)

    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

    80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Ocak - 11 Şubat)

    BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 16 Şubat - 25 Şubat)

    ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

    47 MEMUR ALACAK ( 31 Ocak - 11 Şubat)

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

    49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

    21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

    36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)

    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

    İPTAL İLANI ( 25 Ocak - 4 Şubat)

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

        22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 1 Şubat - 7 Şubat)

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK ( 1 Şubat - 28 Şubat)

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

        299 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Ocak - 3 Şubat)

        DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

        48 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 19 Ocak - 2 Şubat)

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI İPTAL İLANI ( 31 Ocak - 4 Şubat)

        AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI

        10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 24 Ocak - 14 Şubat)

        AYDINDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK ( 22 Şubat - 25 Şubat)

        ELBEYLİ (KİLİS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK ( 25 Şubat - 1 Mart)

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

        17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 7 Şubat)

        GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Ocak - 4 Şubat)

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

        30 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 24 Ocak - 4 Şubat)

        SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

        DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI ( 8 Ocak - 3 Şubat)

        KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        12 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 14 Şubat - 18 Şubat)

        KUMLUCA (ANTALYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        10 ADET ZABITA MEMURU ( 14 Şubat - 16 Şubat)

        SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

        25 AKADEMİK PERSONEL ALACAK ( 31 Aralık - 3 Şubat)

        BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 31 Ocak - 4 Şubat)

        MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        20 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 31 Aralık - 14 Şubat)

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

        2 DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 3 Ocak - 4 Şubat)

        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

        250 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 31 Ocak - 11 Şubat)

        SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

        10 SAVUNMA SANAYİİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 8 Mart - 22 Mart)

        HELAL AKREDİTASYON KURUMU

        3 HELAL AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 10 Ocak - 11 Şubat)

        DEREBUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 ZABITA MEMUR ALACAK ( 7 Şubat - 9 Şubat)

        SULUSARAY (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 ZABITA MEMURU ALACAK ( 9 Şubat - 11 Şubat)

        SULUSARAY (TOKAT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        3 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 9 Şubat - 11 Şubat)

        ADALET BAKANLIĞI

        550 İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALINACAKTIR. ( 16 Şubat - 23 Şubat)

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

        652 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 4 Şubat)

        KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 MEMUR ALACAK ( 31 Ocak - 2 Şubat)

        GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Kamuya müracaat yapabilmek bağlamında adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek rastgele bir sağlık bozukluğu olmamak, Erkek adaylar amacıyla askerliğini yapmış ya da askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak emniyet soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu netice alabilmek" şartları aranacak.

            KPSS ŞARTI NEDİR? 50 PUAN VE KPSS SİZ ALIM YAPILACAK!

            Şubat ilanlarına göre alımlar KPSS En az 50 puan ile ya da KPSS koşulu olmaksızın yapılacaktır. KPSS siz Memur Alımı ve KPSS siz Personel Alımı amacıyla adayların belirti edilen eğitim ve tecrübe kalitesini sağlıyor olması şarttır.

            KPSS Puanı ile yapılacak Memur Personel alımları bağlamında ise 2020 ya da 2021 senelerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans amacıyla KPSSp93 ve Lisans bağlamında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir. 50 KPSS İle Personel Alımları genellikle atamalarda yapılmaktadır.

            Kamu Kurumlarına alımlarda adaylardan Sınavın uygulanacağı senenin Ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşından büyük olmamak gerekli. Fakat Belediye memur memur personel alımları amacıyla ise Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak koşulu aranacak.

            Kamuya alımlar En az lise mezunu adaylar içerisinden uygulanacağı duyuruldu. Ocak ayı bitmesi ile Şubat ayı yeni ilanları yayımlandı ve Şubat ayı amacıyla da Eğitim olarak adaylardan alım yapılacak pozisyon amacıyla alakalı nitelikleri sağıyor olmakla eş güdümlü Lise, Ön Lisans ve En az dört senelik eğitim veren Üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak.

            Şubat ayı bağlamında yayımlanmış olan memur personel alım ilanları amacıyla alımlar Giriş Sınavı ile belirlenecek. Bu kapsamda Devlet Memuru alımları amacıyla adaylar alanına göre sınavlara katılacaklar .Fakat Üniversitelere Sözleşmeli personel alımları amacıyla atamalar KPSS Puanı ile yapılacak olup rastgele bir mülakat yapılmayacaktır.

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            Haberler Memurlar Şimdi başladı! 2022 Şubat ayı personel memur alımı ilan listesi! KPSS şartsız ve 50 KPSS puanı ile başvuru şartları açıklandı
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