Şimdi başladı! 2022 Şubat ayı personel memur alımı ilan listesi! KPSS şartsız ve 50 KPSS puanı ile başvuru şartları açıklandı

2022 senesi Şubat ayı kamuya binlerce memur personel alımı ilanları var! Şubat ayına ait yapılacak Kamu Alımları amacıyla liste ve ilan detayları bu haberde. Kamu kapsamında yayımlanmış olan ilanlara göre Şubat ayı bağlamında kamuya binlerce memur alımı ve personel alımı yapılacak Söz hususu alımlar Belediyeler, Bakanlıklar, Üniversiteler ve Kamu kuruluşları doğrultusundan yapılacak alımlar amacıyla birtakım koşulları taşınıyor olması gereklidir. Şubat ayında yayımlanmış olan personel alımı amacıyla adaylardan birtakım genel ve özel nitelikler aranacak. Bu yönde genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Özel olarak ise, KPSS, Yaş, Eğitim gibi nitelikler aranacak.
2022 ŞUBAT AYI PERSONEL MEMUR ALIMI İLAN LİSTESİ! KPSS ŞARTSIZ VE 50 KPSS PUANI İLE...
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK ( 2 Şubat - 12 Şubat)
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
20 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Şubat - 16 Şubat)
TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ESKİ HüKüMLÜ İŞÇİ ALACAK ( 2 Şubat - 6 Şubat)
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İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 28 Şubat)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 14 Şubat)
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 31 Ocak - 14 Şubat)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 31 Ocak - 4 Şubat)
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU ( 31 Ocak - 14 Şubat)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
1 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İPTALİ ( 29 Ocak - 7 Şubat)
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
104 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Ocak - 13 Şubat)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
80 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Ocak - 11 Şubat)
BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 16 Şubat - 25 Şubat)
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
47 MEMUR ALACAK ( 31 Ocak - 11 Şubat)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
36 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Ocak - 9 Şubat)
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İPTAL İLANI ( 25 Ocak - 4 Şubat)