Şimdi başladı! 2022 Şubat ayı personel memur alımı ilan listesi! KPSS şartsız ve 50 KPSS puanı ile başvuru şartları açıklandı

KPSS ŞARTI NEDİR? 50 PUAN VE KPSS SİZ ALIM YAPILACAK!

Şubat ilanlarına göre alımlar KPSS En az 50 puan ile ya da KPSS koşulu olmaksızın yapılacaktır. KPSS siz Memur Alımı ve KPSS siz Personel Alımı amacıyla adayların belirti edilen eğitim ve tecrübe kalitesini sağlıyor olması şarttır.

KPSS Puanı ile yapılacak Memur Personel alımları bağlamında ise 2020 ya da 2021 senelerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans amacıyla KPSSp93 ve Lisans bağlamında KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir. 50 KPSS İle Personel Alımları genellikle atamalarda yapılmaktadır.

Kamu Kurumlarına alımlarda adaylardan Sınavın uygulanacağı senenin Ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşından büyük olmamak gerekli. Fakat Belediye memur memur personel alımları amacıyla ise Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak koşulu aranacak.

Kamuya alımlar En az lise mezunu adaylar içerisinden uygulanacağı duyuruldu. Ocak ayı bitmesi ile Şubat ayı yeni ilanları yayımlandı ve Şubat ayı amacıyla da Eğitim olarak adaylardan alım yapılacak pozisyon amacıyla alakalı nitelikleri sağıyor olmakla eş güdümlü Lise, Ön Lisans ve En az dört senelik eğitim veren Üniversitelerin alakalı bölümlerinden mezun olmak.

Şubat ayı bağlamında yayımlanmış olan memur personel alım ilanları amacıyla alımlar Giriş Sınavı ile belirlenecek. Bu kapsamda Devlet Memuru alımları amacıyla adaylar alanına göre sınavlara katılacaklar .Fakat Üniversitelere Sözleşmeli personel alımları amacıyla atamalar KPSS Puanı ile yapılacak olup rastgele bir mülakat yapılmayacaktır.

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