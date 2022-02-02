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    • Memurlar
    • 02.02.2022 12:30
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    • 02.02.2022 12:30
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    MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? 2022 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

    Geçtiğimiz günlerde başlayan Milli Savunma Üniversitesi başvurularıyla ilgili bilgiler araştırılıyor. Son yapılan hatırlatmaya göre, başvuru işlemleri 9 Şubat 2022 tarihinde sona erecek. Bu kapsamda başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, MSÜ son başvuru tarihi 2022 ne zaman? 2022 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte bilinmesi gerekenler...

    MSÜ son başvuru tarihi ne zaman?

    Milli Savunma Üniversitesi başvuruları hakkında bilgiler yeni ayın en çok merak edilen konularından birisi oldu. Bu bağlamda adaylar başvuruların ne zaman biteceğini ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? 2022 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte detaylar...

    MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://osym.gov.tr resmî internet adresinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.

    Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

        BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

        Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

        Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

        Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
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