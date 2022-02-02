Milli Savunma Üniversitesi başvuruları hakkında bilgiler yeni ayın en çok merak edilen konularından birisi oldu. Bu bağlamda adaylar başvuruların ne zaman biteceğini ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? 2022 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte detaylar...
MSÜ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://osym.gov.tr resmî internet adresinden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ başvuru ücreti 130 TL olacak. Geç başvuru günü ise sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek.
Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.