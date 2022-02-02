Milli Savunma Üniversitesi başvuruları hakkında bilgiler yeni ayın en çok merak edilen konularından birisi oldu. Bu bağlamda adaylar başvuruların ne zaman biteceğini ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? 2022 MSÜ başvuru nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte detaylar...