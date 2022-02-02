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    • Memurlar
    • 02.02.2022 10:52
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    • 02.02.2022 10:52
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    7000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

    Belediyelere en az lise mezunu adaylar arasından belediye memuru alımı yapılacak. Yüzlerce belediye memuru alımında müracaatlara dair veriler ve müracaat detayları sayfamızda. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da olanak varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor. Peki, kurum dışı müracaat prosedürü nasıl yapılır? İşte, o husus ile ilgili birtakım veriler...

    takvim.com.tr
    7000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları!

    Çok sayıda değişik belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Farklı illerdeki belediyelere yapılan, değişik kadrolarda personel alımı amacıyla müracaat sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. İşte 7000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı müracaat şartları! Ve İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları...

    İŞKUR 7000 TL MAAŞLA EN AZ LİSE MEZUNU YÜZLERCE BELEDİYE MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

    İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022

    Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 02.02.2022

    Konya Derebucak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 09.02.2022

    Tokat Sulusaray Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memuru Alımı 11.02.2022

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 18.02.2022

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    Antalya Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.02.2022

    Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022

    Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022

    İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 04.02.2022

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 07.02.2022

    Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 02.02.2022

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022

    Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı İlanı 18.02.2022

        Çanakkale Bayramiç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.02.2022

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 04.02.2022

        Muğla Yatağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 02.02.2022

        Balıkesir Edremit Belediyesi Personel A.Ş. 02.02.2022

        Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.02.2022

        Kayseri Akkışla Belediyesi Personel Ltd Şti. 04.02.2022

        Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.02.2022

        Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 01.02.2022

        Denizli Güney Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.02.2022

        Balıkesir Sındırgı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 02.02.2022

        Bursa Yenişehir Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 04.02.2022

        Sakarya Kocaali Belediyesi Sosyal Hizm. Ltd. Şti. 03.02.2022

        Muğla Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. 03.02.2022

        İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TÜM BELEDİYELER İÇİN BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

        - Türk vatandaşı olmak.

        - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan ötürü bir sene ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        - Erkek adaylar amacıyla askerlik hali itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

        - Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek gövde ve akıl hastalığı bulunmamak.

        - İlan edilen kadrolar amacıyla aranan başka müracaat şartlarını taşımak.

            İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

            • Şayet İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, müessesenin sunmuş olduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş amacıyla açılan olması gereken iş bültenine daha yalın biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının olduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

            • Öncelik ile İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" benzerlerinden size makul olanını tercih etmelisiniz.
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            Haberler Memurlar 7000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...
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