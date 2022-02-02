7000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı başvuru şartları! İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis...

Çok sayıda değişik belediye başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Farklı illerdeki belediyelere yapılan, değişik kadrolarda personel alımı amacıyla müracaat sürecine geliniyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. İşte 7000 TL maaşla en az lise mezunu yüzlerce belediye memuru alımı müracaat şartları! Ve İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları...
İŞKUR 7000 TL MAAŞLA EN AZ LİSE MEZUNU YÜZLERCE BELEDİYE MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
İstanbul Beykoz Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınav İlanı 25.02.2022
Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 02.02.2022
Konya Derebucak Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 09.02.2022
Tokat Sulusaray Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memuru Alımı 11.02.2022
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 18.02.2022
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Antalya Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.02.2022
Giresun Aydındere Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 25.02.2022
Kilis Elbeyli Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 01.03.2022
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 28.02.2022
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 04.02.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 07.02.2022
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 02.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Engelli Uzman Yardımcısı İlanı 25.02.2022
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Per. A.Ş. Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı İlanı 18.02.2022