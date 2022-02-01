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    • Memurlar
    • 01.02.2022 10:46
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    • 01.02.2022 10:46
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    İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için istenen belgeler
    Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)
    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
    YÖK Formatlı Özgeçmiş,
    Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
    Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
    Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
    Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna
    yapılacak başvuruları için)
    Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
    Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım CD veya flaş bellek ortamında iletilebilir.)
    2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
    Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

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