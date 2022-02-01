GSB personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt yönetim personeli olarak 318'i erkek, 334'ü kadın olmak üzere toplam 652 kişi alınacağını duyurdu ve hemen detaylar araştırılmaya başlandı. İşte başvurulara dair tüm bilgiler...
GSB PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
GSB personel alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
GSB YURT YÖNETİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.
4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,