Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonları için personel alımı yapılacak, şartlar ve başvurulara ilişkin merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
DİYANET PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yazılı ve mülakat aşamaları tamamlanan sözleşmeli personel alımına dair sınav sonuçları açıklanarak atama tercih sistemi erişime açıldı. Buna göre sözlü sınav sonucuna göre tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini 31 Ocak 2022 tarihinden 07 Şubat 2022 saat 23:55'e kadar yapabilecek.
2021 Yılı 4-B Sözleşmeli İmam Hatip, Kur'an Kursu Öğreticisi ve Müezzin Kayyım Sözlü Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrendi. Tercihler Diyanet sınav resmi internet sitesinden yapılacak.
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar, kendi kontenjan grubundaki sayı dikkate alınarak en fazla 25 tercih yapabilecektir.
Adaylar isteğe bağlı olarak;
Adaylar tercih işlemlerini 31.01.2022 – 07.02.2022 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 11.02.2022 tarihinde öğrenebileceklerdir.
Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;
Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.
Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.