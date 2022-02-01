Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımı başvuru şartları! Diyanet personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 7 BİN 800 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

Başvurunun son günü itibariyle unvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

Hafızlık için başvuran adayların hafız olması,

Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak unvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat