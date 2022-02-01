Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 01.02.2022 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2022 12:58
    ABONE OL

    Başvurular biraz önce başladı! İŞKUR’dan 61.702 kişilik iş ilanı geldi! Giyimden, yemeğe, gıdadan, hizmete... İşte kadrolar

    İŞKUR bağlamında paylaşılan iş bültenlerine göre 61.702 işsiz işe alınacak. Çalışılacak iş kolları ise giyimden, yemeğe, besinden, hizmete kadar onlarca farklı sektörden oluşuyor. Müracaatların başlamasıyla birlikte İŞKUR iş ekranına gidebilirsiniz. Başvurunuzu yapmak amacıyla direkt olarak İŞKUR resmi internet adresine gitmeniz gerekmektedir. Web adresine gitmenizle eş güdümlü karşınıza on binlerce değişik iş ilanı çıkacaktır. İlanlar arasında gereksiniminiz olanları ve makul olanları seçerek müracaat gerçekleştirebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Başvurular biraz önce başladı! İŞKUR’dan 61.702 kişilik iş ilanı geldi!

    Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre 61.702 vatandaşın işe alınacağı açıklandı. Başvuruda bulunmak isteyen adayların ise en ilkokul mezunu olması gerekiyor. Gerekli kriterlerin sağlanmasından sonra alınacaklar. 61.702 bin çalışan alımında kadroları açıklayan İŞKUR vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Pandemi sürecinde iş bulmakta zorlanan vatandaşlar için bir numaralı kurum haline gören İŞKUR açıklamalarına gözlerini çevirmiş durumdalar.

    Genel Başvuru Şartları Neler?

    Başvuru yapmak isteyen adayların genel başvuru şartlarının taşıması gerekmekte. Aksi takdirde çalışabilmeleri mümkün değil. Genel şartlar ise şu şekilde:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
    18 yaşını tamamlamış olmak
    Herhangi kamusal haklardan mahrum bulunmamak
    En az ilköğretim mezunu olunması
    Herhangi emeklilik kurumunda yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak
    Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarda yer alan özellikleri taşımak
    Genel olarak İşkur iş başvurularının temel şartları bu şekilde. Elbette ki çalışacağınız sektöre göre gereklikler ve ihtiyaçlar da oldukça değişecektir. Bundan kaynaklı her işinin farklı gerekliğini olduğunu unutmamakta fayda var.

    Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin son haber detayları sayfamızda

    Başvuru Nasıl Yapılır?

    Başvurunuzu gerçekleştirmek için doğrudan İŞKUR resmi web adresine gitmeniz gerekmektedir. Web adresine gitmenizle birlikte karşınıza on binlerce farklı iş ilanı çıkacaktır. İlanlar arasında ihtiyacınız olanları ve uygun olanları seçerek başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

        İŞKUR'un 61.702 bin personel alımı için belirlediği kadrolar hangileridir?

        Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 4

        Acil Servis Hemşiresi 1
        Acil Tıp Teknisyeni 11
        Açık Hava Depo Görevlisi 3
        Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 20
        Ağ Teknolojileri Elemanı 1
        Ağ Teknolojileri Uzmanı 1
        Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 9
        Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 1
        Ağaç İşleri Teknikeri 1
        Ağaç İşleri Teknisyeni 5
        Ağaç Kurutma İşçisi 1
        Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 16
        Ağaç Palet İmalatçısı 11
        Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
        Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 4
        Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 9
        Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 1
        Ahşap Ambalaj İşçisi 5
        Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 25
        Ahşap Çatı Ustası 1
        Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 8
        Ahşap Doğrama İmalatçısı 2
        Ahşap Doğrama Montaj Elemanı 2
        Ahşap Hediyelik Eşya Yapımcısı 1
        Ahşap İskelet Montaj Elemanı 2
        Ahşap İskeletçi 15
        Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 18
        Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 3
        Ahşap Kapı İmalatçısı 6
        Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 19
        Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 2
        Ahşap Mobilya İmalat Ustası 101
        Ahşap Mobilya İmalatçısı 85
        Ahşap Montaj Elemanı 16
        Ahşap Tornacısı 1
        Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı 4
        Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 245
        Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 17
        Akrilik İplik Üretim İşçisi 5
        Akrilik Tezgah Ustası 3
        Aksesuar Şefi (Tekstil) 4
        Alabalık Yetiştiricisi 2
        Alakart Aşçısı 2
        Alçı İmalat İşçisi 10
        Alçı Sıva Uygulayıcısı 7
        Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
        Alçı Ve Alçı Levha Üretim Operatörü 1
        Alçılı Sargı Bezi Mikser Operatörü 1
        Almanca Öğretmeni 13
        Alüminyum Doğramacı 39
        Alüminyum İmalat İşçisi 59
        Alüminyum Kaynakçısı 44
        Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 11
        Ambalajcı (El İle) 110
        Ambalajcı (Makine İle) 3
        Ambalajlama işçisi (Elle) 2
        Ambarcı (Tekstil) 2
        Ambar/Depo Görevlisi 468
        Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Teknikeri 2
        Anestezi Sağlık Teknikeri 3
        Animasyon Programcısı 2
        Animatör-Eğlence Hizmetleri 2
        Anjiografi Teknisyeni 2
        Anketör 10
        Apartman İdarecisi 1
        Apre Hazırlama İşçisi 2
        Ara Ütücü 18
        Araç Filo Sorumlusu 3
        Araç Kabul Görevlisi 4
        Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 7
        Araç Takip Görevlisi (Kargo) 1
        Araç Yükleme Operatörü 1
        Arapça Öğretmeni 1
        Araştırmacı 2
        ARGE Elemanı 16
        Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 212
        Arıcılık Teknikeri 1
        Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 3
        Ark Kaynakçısı 4
        Arşivci 1
        Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 18
        Asansör Bakım ve Onarım Ustası 11
        Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 20
        Asfalt Plenti Operatörü 1
        Asistan/Stajyer Muhabir 1
        Aşçı 422
        Aşçı (Özel Hizmet) 1
        Aşçı Yamağı (Çırağı) 8
        Aşçı Yardımcısı 255
        Aşçı (Yöresel Mutfak) 1
        Aşçıbaşı 7
        Atık Akümülatör Geri Kazanım İşçisi 6
        Atık Toplayıcısı 20
        Atıksu Arıtma Operatörü 2
        Atış Nezaretçisi 3
        Av Tüfeği Montaj İşçisi 2
        Avize İmalatçısı 1
        Avukat 5
        Ayakçı (Tekstil) 168
        Ayakkabı İmalatçısı 154
        Baca Montaj Personeli 3
        Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 20
        Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 2
        Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 2
        Bahçıvan 49
        Bakım Onarım Mühendisi 2
        Balık Temizleme İşçisi 42
        Balyalama Pres Operatörü 6
        Bambu Mobilya İmal İşçisi 1
        Bankacılık Meslek Elemanı 1
        Bankacılık ve Finans Uzmanı 1
        Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 19
        Bant elemanı 1
        Bant Şefi (Tekstil) 24
        Bar Servis Elemanı 7
        Barkodcu 15
        Barmen-Barmaid 14
        Baskı Operatörü - Tekstil 30
        Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 3
        Baskı Varyantçısı 2
        Baskıcı (Plastik) 1
        Batarya Elektrikli Araç Bakım ve Onarımcısı 2
        Battaniye/Nevresim Paketleme İşçisi 5
        Bayan Kuaförü 33
        Bayi Temsilcisi (Gıda) 1
        Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 14
        Beden İşçisi (Genel) 11626
        Beden İşçisi (İnşaat) 58
        Beden İşçisi (Taşıma, Yükleme-Boşaltma) 66
        Beden İşçisi (Temizlik) 278
        Bekçi 45
        Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 5
        Benzinli Otomotiv Mekanikeri 2
        Beton Boru Üretim Makinası Operatörü 2
        Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 15
        Beton Laboratuvar Test Elemanı 2
        Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 1
        Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 1
        Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 13
        Beton Santral Operatörü 5
        Beton Transmikser Operatörü 34
        Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 1
        Betonarmeci 2
        Betoniyer Operatörü 5
        Bez Ve Kağıt Astarlı Zımpara İmal İşçisi 2
        Bıçak İmal İşçisi 2
        Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 2
        Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 8
        Bilgi İşlem Destek Elemanı 36
        Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 6
        Bilgi Teknoloji Danışmanı 2
        Bilgisayar Ağ Sistemleri ve Yönlendirme Elemanı 1
        Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 4
        Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 2
        Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 2
        Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 2
        Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 1
        Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 1
        Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 10
        Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) 40
        Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 4
        Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 15
        Bilgisayar Mühendisi 155
        Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 15
        Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 3
        Bilgisayar Programcısı 123
        Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
        Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 17
        Bilgisayar Teknisyeni 10
        Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 3
        Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 4
        Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 181


        Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 4
        Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 54
        Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 6
        Bilişim Personeli 8
        Bilişim Sistemleri Mühendisi 2
        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 2
        Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3
        Bilişim Uzmanı 3
        Bina Bakımcısı 2
        Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 2
        Bisküvi İmalat İşçisi 102
        Bitkisel Yağ Üretim Operatörü 3
        Biyogaz Sistemleri Elemanı 1
        Biyolog 8
        Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 18
        Biyomedikal Cihaz Teknikeri 10
        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 1
        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 1
        Biyomedikal Mühendisi 1
        Biyomühendis 2
        Biyosidal Mesul Müdürü 1
        Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 7
        Bobin Aktarma İşçisi 19
        Bobin Makinesi Operatörü 9
        Bobin Paketleme İşçisi 7
        Bobin Sarıcı (Mensucat) 8
        Bobin Sarma İşçisi - Elektrik 1
        Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 14
        Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 50
        Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü 3
        Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 5
        Borsa Ve Finans Meslek Elemanı 1
        Boru Kaynakçısı 21
        Boru Kesme Makinesi İşçisi 2
        Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 1
        Borverk (Bohrwerk) Operatörü 11
        Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi 10
        Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 3
        Boya Mutfağı Elemanı 8
        Boya Renk Ayar Elemanı 2
        Boya Teknikeri 1
        Boya Üretim Operatörü 3
        Boya Üretim Sorumlusu 1
        Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 2
        Boyacı-Metal 132
        Boyahane Tesis Takip İşçisi 49
        Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 13
        Bölge Müdürü-Özel Sektör 2
        Börek Ustası 5
        Branda Pvc Kaplama İşçisi 7
        Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 20
        BT Satış Sorumlusu 2
        Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 40
        Bulaşıkçı (Stevard) 314
        Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 26
        Buldozer (Dozer) Operatörü 1
        Bulgur İmal İşçisi 2
        Bulut Bilişim Uzmanı 3
        Büro İşçisi 145
        Büro Makineleri Bakım Ve Onarımcısı 1
        Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 7
        Büro Memuru (Dış Ticaret) 2
        Büro Memuru (Genel) 599
        Büro Memuru (İdari İşler) 9
        Büro Yönetimi Elemanı 2
        Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 100
        Bütçe Uzmanı 1
        Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 9
        Cam Eşya Kesicisi (Elle) 1
        Cam Mamul İmalatçısı 2
        Cam Pres Makinesi Operatörü 1
        Cam Süs Eşyası Yapımcısı 5
        Cam Süsleyicisi (Elle) 7
        Camcı 14
        Cankurtaran 5
        Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 10
        Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 2
        Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 3
        Cilt Bakım Elemanı 4
        Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı 19
        CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 115
        CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü 14
        CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü 3
        CNC Freze Tezgahı Operatörü 248
        CNC Kayar Otomat Operatörü 5
        CNC Lazerle Kesme Operatörü 103
        CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü 3
        CNC Plazma Kesim Operatörü 44
        CNC Programcısı 17
        CNC Programcısı Yardımcısı 3
        CNC Punch Makinesi Operatörü 18
        CNC Router Operatörü 13
        CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi 1
        CNC Taşlama Operatörü 15
        CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü 8
        CNC Torna Tezgahı Operatörü 383
        Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim 8
        Çağrı Merkezi Elemanı 236
        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 810
        Çağrı Merkezi Yöneticisi 2
        Çamaşırcı (Genel) 11
        Çanta Dikim Elemanı 2
        Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci 20
        Çapakçı 5
        Çay Servis Elemanı (Askıcı) 4
        Çaycı 113
        Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde 11
        Çelik Hasır İmal İşçisi 5
        Çelik Kapı Aksesuar Montaj İşçisi ( Bağlamacı) 2
        Çelik Kapı Montaj İşçisi 8


        Çelik Kaynakçısı 100
        Çelik Levha Bükücüsü 6
        Çelik Yapılandırmacı 27
        Çelikhane İşçisi 4
        Çevirmen/Tercüman 20
        Çevre Görevlisi 3
        Çevre Mühendisi 41
        Çevre Sağlığı Sağlık Teknikeri/Çevre Teknikeri 1
        Çiçek Düzenleyicisi 1
        Çift İğne Makineci 8
        Çiftçi (Hayvancılık) 1
        Çiftlemeci (Çorap) 15
        Çiftlik İşçisi (Genel) 8
        Çiftlik İşçisi (Karma Bitki ve Çiftlik Hayvanı) 5
        Çiğ Köfte Ustası 1
        Çikolata İmal İşçisi 5
        Çim Saha Görevlisi 6
        Çinicilik Teknisyeni / Çinicilik Ve Seramik Teknisyeni 1
        Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan) 4
        Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan) 1
        Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 22
        Çocuk Bezi Makinesi Operatörü 5
        Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı 11
        Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 2
        Çocuk Gelişimcisi(Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri) 4
        Çocuk Gelişimi Sağlık Teknikeri 1
        Çocuk Gelişimi Uzmanı 1
        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı 35
        Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni 21
        Çocuk Giyim Modelisti 1
        Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 13
        Çorap Kontrolörü 3
        Çorap Örme Makinesi Operatörü 62
        Çöp Tasnif Ediciler 40
        Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı) 4
        Çözgü Operatörü 8
        Çözgülü Örme Makinesi Operatörü 13
        Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek) 14
        Dalgıç (Balıkadam) 4
        Damperli Kasa İmal Ustası 7
        Danışma Görevlisi-Otel 2
        Danışma Memuru 60
        Danışman (Müşavir) 4
        Değirmen İşçisi (Hububat) 3
        Değirmen İşçisi (Makarna) 2
        Dekoratif Cam İmal İşçisi 2
        Demir Doğramacı 29
        Demir Dövme Presi Operatörü 8
        Demiryolu Sinyalcisi 2
        Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni 2
        Deniz Operasyon Sorumlusu 2
        Depo Görevlisi (Gıda) 56
        Depo Görevlisi (Hammadde) 30
        Depo Görevlisi (Yarı Mamul) 11
        Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün) 95
        Depo İşçisi (Elleçleme) 82
        Depo Sevkiyat Sorumlusu 274
        Depocu (Giyim Üretim) 33
        Deri Ayakçı 1
        Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi 4
        Deri İşçisi 18
        Deri Kesimci 6
        Deri Konfeksiyon Makinecisi 1
        Deri-Finisajcı 1
        Desinatör (Tekstil) 9
        Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler) 53
        Deterjan Üretim İşçisi 1
        Dış Lastik Tamircisi 1
        Dış Ticaret Meslek Elemanı 65
        Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı 2
        Dış Ticaret Uzmanı 38
        Diğer Ağaç İşlem İşçileri 2
        Diğer Aşçılar 1
        Diğer Balıkçılar 1
        Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 1
        Diğer Bina Bakıcıları 1
        Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) 1
        Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle) 1
        Diğer Büro Memurları 5
        Diğer Cam Ve Seramik Fırın İşçileri 1
        Diğer Camcılar 2
        Diğer Ciltçiler Ve İlgili İşçiler 3
        Diğer Çamaşırcılar, Kuru Temizleyiciler ve Ütücüler 2
        Diğer Çatı İşçileri 1
        Diğer Dikişçiler Ve Nakışçılar 3
        Diğer Elektrik Montörleri 4
        Diğer Elektrik Teknisyenleri 16
        Diğer Elektrik Tesisatçıları 20
        Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri 8
        Diğer Elektronik Montörleri 3
        Diğer Elektronik Mühendisleri 2
        Diğer Elektronik Teknisyenleri 4
        Diğer Endüstri Mühendisleri 3
        Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri 9
        Diğer Fotoğrafçılar Ve Kameramanlar 3
        Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler 2
        Diğer Hayvan Yetiştirme İşçileri 1
        Diğer Hemşireler 3
        Diğer Hizmet Müdürleri 3
        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 236
        Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 204
        Diğer İnşaat Mühendisleri 1
        Diğer İnşaat Teknisyenleri 3
        Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 21
        Diğer Kağıt İmalat İşçileri 1
        Diğer, Kağıt Ve Karton Eşya İmalat İşçileri 1
        Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri 2
        Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri 7
        Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler 3
        Diğer Kimya Mühendisleri 3
        Diğer Kimyagerler 1
        Diğer Koşulu Araç Sürücüleri 1
        Diğer Maden Mühendisleri 1
        Diğer Makine Teknisyenleri 13
        Diğer Marangozlar Ve Doğramacılar 3
        Diğer Metal Çekiciler Ve Şekillendiriciler 2
        Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları 3
        Diğer Metal İşlemcileri 4
        Diğer Metal Levha İşçileri 5
        Diğer Metalurji Teknisyenleri 1
        Diğer Mobilya İşçileri 21
        Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 6
        Diğer Motorlu Araç Sürücüleri 4
        Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri 2
        Diğer Muhasebeciler 2
        Diğer Mühendisler 15
        Diğer Okul Öncesi Öğretmenleri 1
        Diğer Öğretmenler 19
        Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları 5
        Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 12
        Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle) 10
        Diğer Sağlık Personeli 16
        Diğer Sağlık Personeli(Acil Tıp Teknisyeni) 40
        Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi) 5
        Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru) 20
        Diğer Satış Nezaretçileri 1
        Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları 34
        Diğer Stok Memurları 1
        Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri 1
        Diğer Teknik Ressamlar 2
        Diğer Teknisyen Ve Teknikerler 3
        Diğer Terziler Elbise İmalat İşçileri, Dikişçiler, Döşemeciler Ve İlgili İşçiler 3
        Diğer Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün İmal İşçileri 8
        Diğer Uzman Tıp Doktorları 1
        Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel 4
        Dijital Baskı Operatörü 12
        Dijital Baskı Operatörü (Tekstil) 1
        Dikey Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) 1


            Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 48
            Dil ve Konuşma Terapisti 3
            Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim 6
            Direksiyon Eğitmeni 15
            Diş Hekimi 1
            Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı 23
            Diş Hekimi Sekreteri 12
            Diş Protez Teknisyeni 2
            Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri 1
            Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) 11
            Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı 5
            Dizel Otomotiv Mekanikeri 5
            Dizgici (Baskı Öncesi İşlemcisi) 1
            Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı 3
            Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi 2
            Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni 2
            Doğal Gaz Tesisatçısı 13
            Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri 2
            Dokuma Konfeksiyon Makineci 829
            Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı 1
            Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 108
            Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı 7
            Dokuma Operatörü/Teknisyeni 5
            Dokuma Sorumlusu 3
            Doküman Kontrol Sorumlusu 1
            Dondurma Satış Elemanı 2
            Döküm Ocakçısı 13
            Döküm Öğretmeni-Ortaöğretim 2
            Döküm Temizleyici 15
            Dökümcü 39
            Dökümcü (Kuyumculuk) 10
            Dökümcü (Metal) 56
            Döner Ustası 21
            Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı 8
            Döşemeci (Gemi) 1
            Duşakabin Montajcısı 1
            Duvarcı 3
            Düz Dikiş Makineci 228
            Düz Dikiş Makinesi Kurulum ve Bakım Onarımcısı 2
            Düz Dokuma Kumaş İşçisi 1
            Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı 1
            Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap) 10
            Ebe 6
            Ebe-Hemşire 2
            Eczacı 6
            Eczacı (Depo İlaç) 1
            Eczacı Kalfası 13
            Eczane Hizmetleri Teknikeri 6
            Eczane İşçisi 11
            Editör-Gazete, Dergi Vb. 3
            Egzoz Emisyon Ölçüm Ustası 1
            Eğitim Danışmanı 10
            Ekmek Dağıtım Elemanı 1
            Ekmek Ustası 5
            Ekonometrist 2
            Ekonomist (İktisatçı) 2
            Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 84
            Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü 13
            El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı 4
            El Nakışçısı 1
            El Ve Makine Dikişçisi (Genel) 35
            Elbise Dikişçisi (Deri Ve Kürk Hariç) 4
            Eldiven Biçici (Deri) 1
            Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle) 21
            Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı 1
            Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Teknikeri 3
            Elektrik Malzemesi Montaj İşçisi 26
            Elektrik Mühendisi 62
            Elektrik Öğretmeni 5
            Elektrik Pano Elemanı 40
            Elektrik Pano Montaj Ustası 8
            Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı 40
            Elektrik Teknikeri 176
            Elektrik Teknisyeni 303
            Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi 4
            Elektrik Tesisat Ustası 38
            Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni 27
            Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü 43
            Elektrik ve Otomasyon Şefi 4
            Elektrik Zabiti (Gemi) 1
            Elektrikçi (Genel) 429
            Elektrik-Elektronik Mühendisi 78
            Elektrik-Elektronik Teknisyeni 155
            Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni 24
            Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni 16
            Elektro Komponent Dizgi İşçisi 2
            Elektro-Mekanik Montaj Ustası 7
            Elektro-Mekanik Montajcısı 23
            Elektronik Cihazlar Montörleri 15
            Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri 2
            Elektronik Montörü (Genel) 11
            Elektronik Teknisyeni 61
            Elektronik Teknolojisi Teknikeri 14
            Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri 25
            Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri 2
            Elektronik Ticaret ve Yönetimi Uzmanı 3
            Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi 3
            Elektronik Ve Haberleşme Mühendisi 7
            Elektrostatik Boya Operatörü 57

            TÜM MEMUR İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

            TÜM İŞKUR PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Ukrayna krizi BM Güvenlik Konseyi’ne sıçradı!
            Haberler Memurlar Başvurular biraz önce başladı! İŞKUR’dan 61.702 kişilik iş ilanı geldi! Giyimden, yemeğe, gıdadan, hizmete... İşte kadrolar
                SON DAKİKA