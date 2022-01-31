sinav.diyanet.gov.tr: Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı! 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLÜ SINAVLAR...

Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi sözlü sınava katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak.

Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

DHBT DİYANET İMAM HATİP, MÜEZZİN, KAYYIM DİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI