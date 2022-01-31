sinav.diyanet.gov.tr: Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı! 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet arama motorlarında sıklıkla 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet imamlık mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? soruları araştırılıyor. İmamlık sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişte. İşte konuya ilişkin gelişmeler ve Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı...
2022 İMAMLIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin başvurular 8-22 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar başvurularını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım alım için mülakatların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi.
2022 imamlık mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.
SÖZLÜ SINAVLAR...
Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi sözlü sınava katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak.
Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.
DHBT DİYANET İMAM HATİP, MÜEZZİN, KAYYIM DİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI