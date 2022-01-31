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    • Memurlar
    • 01.02.2022 11:21
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    • 01.02.2022 11:21
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    sinav.diyanet.gov.tr: Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı! 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 imamlık mülakat sonuçları için araştırmalar hız kazandı. İmamlık mülakat sonuçlarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Mülaka sınavına katılım gösteren adaylar konuya ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

    sinav.diyanet.gov.tr: Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

    İnternet arama motorlarında sıklıkla 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet imamlık mülakat sonuçları hangi tarihte açıklanacak? soruları araştırılıyor. İmamlık sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için bekleyişte. İşte konuya ilişkin gelişmeler ve Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

    2022 İMAMLIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin başvurular 8-22 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar başvurularını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Kur'an kursu öğreticisi, imam müezzin kayyım alım için mülakatların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi.

    2022 imamlık mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

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    SÖZLÜ SINAVLAR...

    Diyanet imam, müezzin, kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi sözlü sınava katılacak adayların sınav giriş belgeler, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ikys/sinav" adresi üzerinden erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih daha sonra duyurulacak.

    Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak.

    DHBT DİYANET İMAM HATİP, MÜEZZİN, KAYYIM DİN HİZMETLERİ TABAN PUANLARI

        2022 İMAMLIK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        1. Kur'an kursu öğreticisi için:

        B1) GRUP-1 için şartlar:

        İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

        Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        Hafız olmak.

        B2) GRUP-2 için şartlar:

        İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

        Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        2. İmam-hatip için:

        İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,

        İmam-hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

        3. Müezzin-kayyım için:

        Lise veya dengi okul mezunu olmak,

        Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz).

        Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacaktır. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

        DİYANET SÖZLÜ SINAV KONULARI NELER?

        1. Sınav; sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

        2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

        3. MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

        4. Sınav konuları:

        Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanları için;

        Kur'an-ı Kerim (70 puan),

        Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),

        Hitabet (KKÖ ve İH için)/Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan).
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        Haberler Memurlar sinav.diyanet.gov.tr: Diyanet imamlık mülakat sonuçları sorgulama ekranı! 2022 imamlık mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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