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    • Memurlar
    • 31.01.2022 18:33
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    • 31.01.2022 18:37
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    Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya kaç engelli memur alınacak? EKPSS tercih yerleştirme sonuç tarihi!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Engelli atama sonuçlarını bekleyen binlerce aday için güzel haberler veren Erdoağn Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya kaç engelli memur alınacak? sorularına da yanıt verdi. İşte son dakika gelişmelerin detayları ve EKPSS tercih yerleştirme sonuç tarihi!

    Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    EKPSS tercih yerleştirme sonuç tarihi haberimizde! Son dakika! Engelli memur atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan peş peşe son dakika açıklamalar geldi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya kaç engelli memur alınacak? soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte 2022 engelli memur atama tarihleri ve Erdoğan'ın önemli açıklamarı...

    ENGELLİ MEMUR ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında, ''Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." dedi.

    EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında yapmıştı. Tercih sonuçları da 8 Şubat'ta ilan edilecek.

    EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.

    Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

    KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, kadro dağılımı aşağıdaki gibidir;

    İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

    ORTAÖĞRETİM MEZUNU EKPSS 2022 KADRO DAĞILIMI

        EKPSS NEDİR?

        EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir.

        2022 EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        2022 yılında EKPSS 24 Nisan tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.
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