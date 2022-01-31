Engelli memur atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya kaç engelli memur alınacak? EKPSS tercih yerleştirme sonuç tarihi!

ENGELLİ MEMUR ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında, ''Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız." dedi.

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında yapmıştı. Tercih sonuçları da 8 Şubat'ta ilan edilecek.

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.