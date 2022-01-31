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    • 31.01.2022 09:35
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    • 31.01.2022 09:40
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    Ataması yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? 2022 Göreve başlama işlemleri!

    15 bin öğretmen ataması için geri sayım bugün sona erdi.Öğretmen adayları 21 Ocak - 26 Ocak tarihleri arasında tercihlerini yapmıştı. Sonuçlar ise bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak törenin ardından belli olacak. Atanan öğretmenler göreve başlama işlemleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 15 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? 15 bin öğretmen göreve başlama işlemleri neler? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? 15 bin atama öğretmen göreve başlama tarihi ne zaman?

    Sözlü sınavlara da katılan adaylar 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında tercihlerini yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ataması yapılacak olan öğretmenler de göreve ne zaman hangi tarihe başlayacaklarını merak ediyor. Peki, ataması yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? Göreve başlama işlemleri...

    ATAMASI YAPILAN 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

    1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

    2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİ ESNASINDA AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENECEKTİR:

    3.1.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

    (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

        3.2.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

        3.3.Mal bildirimi (ilçe millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

        3.4.Elektronik Başvuru Formu,

        3.5.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

        3.6.Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

        3.7.Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

        4.Ataması yapılanlar, bu bölümün "3." maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

        5.Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

        6.Sabıka sorgulama belgesinde "Adlî sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

        7.Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

        8.Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.
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        15 bin öğretmen atanacak
        Haberler Memurlar Ataması yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? 2022 Göreve başlama işlemleri!
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