Ataması yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? 2022 Göreve başlama işlemleri!

Sözlü sınavlara da katılan adaylar 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında tercihlerini yaptı ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Ataması yapılacak olan öğretmenler de göreve ne zaman hangi tarihe başlayacaklarını merak ediyor. Peki, ataması yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman göreve başlayacak? Atama sonrası istenen belgeler neler? Göreve başlama işlemleri...
ATAMASI YAPILAN 15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?
1.Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
2.Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİ ESNASINDA AŞAĞIDAKİ BELGELER İSTENECEKTİR:
3.1.Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)