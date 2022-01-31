31 Ocak öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama! 2022 MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste!

21-26 Ocak tarihleri arasında tercihleri alınan 15 bin öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı saate kilitlendi. Peki, 31 Ocak öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? e-Devlet T.C ile sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB atama sonuçları isim isim sıralı tam liste nereden bakılır? İşte merak edilenler...
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin öğretmen atama sonuçları için açıklamaya yapan MEB, sonuçların 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurmuştu. Gün içerisinde erişime açılacak olan öğretmenlik atama sonuçları açıklandığında haberimizde olacaktır.
GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
* Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
* Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
* Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge istenecektir.