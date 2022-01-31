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    • 31.01.2022 11:13
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    • 31.01.2022 11:14
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    15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih canlı sonuçları 2022! MEBBİS son dakika e-devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 2022 için aramalar yoğunlaştı. Bilindiği üzere 26 Ocak tarihinde 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları sona ermişti. Binlerce öğretmen sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı ve tercih sonuçları için beklenen gün nihayet geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünün atamasının İstanbul'a yapılmasına karar verildi. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları nereden bakılır? İşte MEB son dakika e-devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih canlı sonuçları 2022!

    15 bin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2022? Sorusu atama tercih başvurusunda bulunan öğretmenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. 81 il genelinde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik atamaları hakkında meraklı bekleyiş sona erdi. Tercih başvuruları 26 Ocak'ta sona erdi. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları nereden bakılır? İşte MEB son dakika e-devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama ekranı!

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.

    15 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.

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    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI NASIL YAPILIR, BRANŞ DAĞILIMI?

    Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

    Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

    Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

        GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER?

        Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

        (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

        Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için ocak ayını işaret etmişti

        Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

        Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

        Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

        Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

        Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.
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        Haberler Memurlar 15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih canlı sonuçları 2022! MEBBİS son dakika e-devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonuç sorgulama
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