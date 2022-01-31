31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları CANLI izle! 2022 15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda?

7 BİN 500 ÖĞRETMEN İSTANBUL'A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünün atamasının İstanbul'a yapılmasına karar verildi.