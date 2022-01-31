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    • 31.01.2022 08:48
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    • 31.01.2022 09:01
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    31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları CANLI izle! 2022 15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda?

    15 bin öğretmen ataması için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin öğretmen araması için beklenen gün geldi çattı. Öğretmen atamaları, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle yapılacak. Öğretmen adayları tercih işlemlerini 26 Ocak'ta sonlandırmıştı. Şimdi gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki, 15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda açıklanacak? 2022 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle ekranı!

    takvim.com.tr
    2022 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle!

    Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 26 Ocak'ta sona ermişti. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarının belli olmasına az bir süre kaldı. Peki,15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda açıklanacak? 2022 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle ekranı!

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Öğretmen atamaları, 31 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle yapılacak.

    2021 Eylül ayında 15 bin Öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti.

        15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda açıklanacak?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

        Tören saat 12:00'de başlayacak. Ardından 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanacak.

        (Ankara/12.00/15.00)

        20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI CANLI İZLE!

        7 BİN 500 ÖĞRETMEN İSTANBUL'A

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500'ünün atamasının İstanbul'a yapılmasına karar verildi.

        SONUÇLAR E-DEVLET EKRANINDA

        Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak. E-posta adresinin hatalı ya da eksik olması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu tutulacak.
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        Haberler Memurlar 31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları CANLI izle! 2022 15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda?
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