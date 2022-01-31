31 Ocak 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları CANLI izle! 2022 15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 26 Ocak'ta sona ermişti. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçlarının belli olmasına az bir süre kaldı. Peki,15 bin atama sonuçları saat kaçta, hangi kanalda açıklanacak? 2022 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları canlı izle ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Öğretmen atamaları, 31 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle yapılacak.
2021 Eylül ayında 15 bin Öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti.